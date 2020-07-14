أقدم صباح اليوم عشرات المواطنين ببلدية شلالة العذاورة جنوب شرقي المدية، على وقفة احتجاجية أمام المؤسسة العمومية الجوارية رافعين لعدة لافتات تضمنت مطالب عدة " نريد مستشفى" و "شلالة العذاورة تستغيث ..."

وقد جاءت الوقفة الاحتجاجية الثانية، من أجل تحسيس القائمين على شؤون قطاع الصحة بالولاية بمحدودية التغطية الصحية على مستوى المؤسسة والتي لا تتماشى والتعداد السكاني لدائرة تضم عبر اقليمها أربع بلديات.

وفي بيان تسلمت "الخبر" نسخة منه، يطالب المحتجون بدعم مصلحة الاستعجالات بأطباء مناوبين لضمان الخدمة، وتجهيزها بالمعدات اللازمة وأدوية ومسكنات، توسعة فضاء المصلحة، دعم مصلحة التوليد بجهاز السكانير وجهاز قياس نبضات الجنين بالإضافة الى النقص الكبير في عدد القابلات، وضعف التأطير الطبي الذي كان سببا في وفاة العديد من المواليد، حسبهم، كما طالب المحتجون بتزويد جناح التحاليل الطبية بكل التحاليل المطلوبة في المجال الطبي والإلحاح على ايفاد لجنة تحقيق للوقوف على كل هذه النقائص.