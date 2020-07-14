أصدر والي ولاية سكيكدة عيسى عروة، قرارا يسمح لأصحاب قاعات الأنترنت عبر الولاية باستئناف النشاط، حسبما علم من مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا القرار يندرج في إطار التدابير المتخذة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد-19 وأضاف ذات المصدر، أن الترخيص بإعادة فتح هذه الفضاءات يكون بشروط احترام التدبير الوقائية التي تحتم على أصحابها التقيد بها على غرار التقيد الصارم بشروط النظافة والتعقيم اليومي للمحلات وكذا احترام مسافات الأمان بين الأشخاص على الأقل 1 متر فضلا عن استعمال معقمات الأيدي والكمامات للعمال والزبائن.

كما يشترط التعقيم الجيد للأجهزة بعد كل استعمال ومنع استعمال السماعات للزبائن وكذا منع دخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة إلى هذه القاعات. وأشار المصدر إلى أن أي خلال بهده الشروط سيعرض صاحبها للغلق الفوري للمحل مع المتابعة القضائية.