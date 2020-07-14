تمكنت قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل في غليزان خلال هذا الأسبوع من توقيف 05 أشخاص عن تهمة تكوين جماعة أشرار لتهريب المهاجرين و تعريض حياة وسلامة الأشخاص للخطر وكذا النصب والاحتيال.

وبعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى المصلحة والبلاغ الذي تقدم به شاب بعد تعرضه للنصب والاحتيال من قبل 05 أشخاص اثنان منهم يقيمان بولاية وهران، أين قاموا بأخذ منه مبلغ مالي مقابل تحويله إلى إسبانيا عن طريق الهجرة غير الشرعية. لتفتح مصلحة الأمن تحقيقا في القضية وتكثف من الأبحاث والتحريات التي مكنت من تحديد هويتهم.

وبعد القيام بإجراءات التفتيش التي خضعت لها مساكنهم تم حجز قارب ومحرك بالإضافة إلى خزان خاص بتعبئة البنزين وبعض المعدات التي تستخدم في الهجرة غير شرعية. حيث تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهم و تقديمهم أمام العدالة عن التهمة السالفة الذكر.