أصدر اليوم الثلاثاء، والي تيبازة عمر حاج موسى تعليمة بخصوص تحديد مواقيت العمل بالبلديات العشر المعنية بالحجر المنزلي الجزئي من الواحدة زوالا (13:00) إلى الخامسة صباحا (05:00) ابتداءا من تاريخ 10 جويلية ولمدة 10 أيام.

وجاء في بيان الوالي موجه إلى مدراء المجلس الولائي ، رئيس المجلس الشعبي الولائي ، الأمين العام، رئيس الديوان والمفتش العام للولاية وكذا رؤساء الدوائر أنه تبعا لبيان المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المتضمن إقرار الحجر المنزلي الجزئي على مستوى 10 بلديات لولاية تيبازة من الساعة 01:00 إلى 05:00 صباحا لمدة 10 أيام ، ابتداء من يوم الجمعة 10 جويلية 2020، فإن مواقيت العمل على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية للبلديات المعنية بالحجر المنزلي خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، تكون من الساعة السابعة (07:00) صباحا إلى غاية الساعة الثانية عشر (12 سا 00 د).

وأشار قرار الوالي أنه بالنسبة للأشخاص الذين يحملون تراخيص السير أثناء فترة الحجر المنزلي يزاولون نشاطهم وفق المواقيت الاعتيادية