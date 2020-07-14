نظمت صبيحة اليوم، عمال من الشبه الطبي للمصلحة المرجعية للأمراض التنفسية المستجدة بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بوقرة بولعراس بولاية تبسة، وقفة أحتجاجية سلمية للمطالبة بدعم التأطير وفترة الراحة وتسديد أجرة شهر جوان 2020 ومنحة كوفيد 19 التي لم تسدد إلى غاية اليوم على عكس بقية المؤسسات على المستوى الولائي والوطني بالرغم من أبداء الوزير أثناء زيارته للولاية ارتياحه للمجهودات المبذولة على مستوى المصلحة .

وبحسب تصريحات بعض المحتجين للخبر فإن المصلحة على مستوى مستشفى بكارية تعيش ضغطا رهيبا مع تزايد عدد المرضى أين يتكفل بهم قرابة 38 ممرضا بما يقارب 200 مصابا بفيروس كرونا بينهم المرضى المزمنين وكبار السن والحالات المعقدة التي تتطلب عناية عن قرب من طرف فريق لا يتعدى 6 إلى 7 ممرضين وقد ينقص العدد بسبب الغياب الطارئ بسبب التعب والإرهاق.