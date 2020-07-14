ستستأنف، غدا الأربعاء، مصالح ولاية الجزائر عملية الترحيل وهذا بدأ ببلدية برج البحري .

كشفت مصالح بلدية برج البحري عبر صفحتها الرسمية في "الفايسبوك"، أن سكان الحي القصديري بن جعيدة معنيون بعملية الترحيل غدا الأربعاء ابتداء من الساعة الخامسة صباحا.

وأضافت ذات المصالح أنه يجب على السكان تحضير أنفسهم لتسهيل عمل السلطات المحلية والأمنية، مضيفة أن المبلغ المطلوب لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري يقدر بـ 37000 دج حقوق المفتاح . وذكر المصدر، أنه على جميع السكان الالتزام بإجراءات الوقاية من وباء كورونا بوضع الكمامة والتباعد الجسدي.