أودع رئيس الجلسة لدى محكمة الجنح بوهران اليوم، مغنية الملاهي الليلة "خ. س" المعروفة بالشابة سهام "الجابونية"، الحبس المؤقت وفق إجراءات المثول الفوري بتهمة المساس برموز ثورة التحرير، إهانة موظف أثناء تأدية مهامه وإهانة هيئة نظامية .

وأجّل القاضي الملف للاطلاع على شريط الفيديو الذي سجلته المتهمة أثناء تواجدها بمصلحة الاستعجالات الطبية وكذا لاستدعاء ممثل عن الخزينة العمومية بعدما حضر طبيبان مختصان في جراحة العظام .

وصرح أحد الطبيبين بعد خروجه من قاعة المحاكمة أنه كان متواجدا بمصلحة الصدمات أين قامت الأخيرة بتصويره.

وحققت مصالح الشرطة بقطاع الأمن الحضري 5 لأمن ولاية وهران أمس، مع المدعوة "خ. س، 29 سنة" حول "الفيديو" المهين الذي صورته بمصلحة الاستعجالات الطبية في المستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب، وتم تحويلها صباح اليوم إلى محكمة وهران للمتابعة القضائية.

وزهاء الساعة الثانية بعد ظهر اليوم مثلت أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران الذي أحالها على قاضي الجلسة في إطار المثول الفوري الأخير الذي أمر بإيداعها الحبس المؤقت في انتظار استكمال إجراءات تقنية.

يذكر أن مغنية الملاهي الليلية مثلت أمام مصالح الأمن ثم العدالة للتحقيق معها في القضية التي رفعها ضدها طبيبان وإدارة مستشفى الدكتور بن زرجب بوهران والمتعلقة بنشر فيديو أهانت فيه الطاقم الطبي مع العلم أن الفيديو تعرضت فيه لسب وشتم هيئات نظامية.