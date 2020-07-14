تجاوزت الحصيلة اليومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر حاجز 500 حالة لأول مرة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الجائحة، الدكتور جمال فورار، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 527 حالة خلال آخر 24 ساعة.

وبهذا يتم تحطيم الرقم القياسي المسجل أمس الإثنين (494 إصابة)، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 20216.

كما سجلت 10 وفيات جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 1028 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغت 14315 حالة بعد تسجيل 332 حالة تعافي في الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب نفس المتحدث يتواجد 58 مريضا في العناية المركزة.