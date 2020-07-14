أصدر والي تيبازة عمر الحاج موسى تعليمة تمنع المواطنين من استعمال الفضاءات الغابية من أجل الاستجمام والتخييم.

وجاء في التعليمة التي نشرتها الصفحة الرسمية للولاية على 'الفايسبوك' اليوم الثلاثاء "في إطار الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) يمنع منعا باتا تنصيب الخيم داخل أو بجانب الغابات المنتشرة بإقليم الولاية".

وأضافت نفس التعليمية أنه يمنع أيضا دخول الغابات بغرض الراحة والاستجمام والترفيه، إضافة إلى منع ركن المركبات أو الدراجات النارية داخل أو بمحاذاة الغابة.