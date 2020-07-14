تم أمس إيداع مدير الموارد المائية لولاية ميلة (س.ع) الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لمحكمة المسيلة، على خلفية تجاوزات قانونية وقضايا فساد توبع بها المعني لما كان مديرا للموارد المائية بولاية المسيلة.

ويواجه المسؤول ذاته جملة من التهم أهمها إبرام صفقات مخالفة للقانون ومنح امتيازات للغير وتبديد لأموال عمومية، وسوء تسيير.

وقد استدعي المدير السابق لقطاع الموارد المائية بالمسيلة من قبل وكيل الجمهورية لمحكمة المسيلة رفقة 31شخصا آخر، حيث تم إيداع أربعة الحبس في حين وضع البقية تحت التزامات الرقابة القضائية. كما يؤكد ذلك نص بيان صحفي صادر عن النيابة العامة لمحكمة المسيلة.