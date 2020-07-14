قامت مصالح ولاية وهران اليوم بترحيل 13 عائلة نحو سكنات جديدة ببلدية بن فريحة شرق وهران. اقتحمت العائلات مسجد الباشا المصنف كمعلم أثري وطني، متخذة من قاعة الصلاة مكانا للإقامة، بعد انهيار عماراتهم المحاذية للمسجد العتيق الذي يعود تاريخ بناءه إلى 1797 من طرف الباي بعد استرجاع المدينة من الاحتلال الاسباني.

قررت السلطات غلق المسجد منذ عشر سنوات بغرض ترميمه بعد ظهور تشققات على البناية. تعهدت الحكومة التركية مؤخرا بترميمه عن طريق الوكالة للتركية للتنمية "تيكا" في 2017 لكن مشروع الترميم لم ينطلق لحد الآن.