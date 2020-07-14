اعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات أسهم/مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، اليوم الثلاثاء، بأن قرارا محتملا بإهداء اللقب للرائد الحالي للرابطة المحترفة الأولى، لكرة القدم، شباب بلوزداد سيكون "ظلما حقيقيا" في الوقت الذي تم فيه تعليق البطولة منذ 16 مارس بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

وتأتي هذه الخرجة، قبيل انعقاد اجتماع المكتب الفيديرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) يوم غد الأربعاء "لاتخاذ قرارات هامة تتعلق باستئناف النشاط الكروي".

وقال رئيس النادي العاصمي في حوار للموقع الرسمي للمولودية ما يلي:" إهداء اللقب للرائد الحالي، سيكون ظلما حقيقيا. سندافع بكل قوة عن حقوقنا. نعيش حاليا وضعية صعبة، حيث أن حياة الناس أهم من التتويج".

قبل تعليق بطولة الرابطة الأولى، يحتل شباب بلوزداد ريادة الترتيب بمجموع 40 نقطة، متقدما عن المطاردين المباشرين، وفاق سطيف ومولودية الجزائر بفارق 3 نقاط، علما بأن الشباب والعميد يتوفران على مباراة متأخرة.

وأضاف ألماس قائلا: "إنه من غير المعقول أن يمنح اللقب لنادي على حساب آخر، بينما بقيت 8 جولات أخرى للعب، والمولودية تتوفر على مباراة متأخرة".

وكان رئيس "الفاف" خير الدين زطشي قد استبعد يوم 23 جوان الماضي في تصريح للإذاعة الوطنية، فكرة تعيين بطل الجزائر في حال يتم توقيف البطولة بصفة نهائية عند الجولة الـ 22.

وصرح زطشي آنذاك قائلا:" في حال تم اتخاذ قرار بتوقيف البطولة، لا أعتقد بأننا سنمنح اللقب كون البطولة لم تنته. فالبطل هو الذي يبلغ نهاية المشوار، أي الجولة الـ 30. في المقابل سنعين ممثلي الكرة الجزائرية في المنافسات الإفريقية، و في هذه الحالة، سنأخذ بعين الاعتبار الترتيب المسجل عند تعليق المنافسة".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت يوم الخميس الماضي بعدم السماح "حاليا" لاستئناف المنافسات.