أدى رفع عقوبة الحرمان من المشاركة الأوروبية عن نادي مانشيستر سيتي إلى اندلاع حرب تصريحات بين مدربي أحسن ناديين في انجلترا حاليا.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن نجاح طعن مانشستر سيتي ضد عقوبة منعه من المنافسات الأوروبية لمدة عامين بسبب مزاعم خرق قواعد اللعب المالي النظيف "ليس جيدا لكرة القدم".

وقال بطل انجلترا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "لا أعتقد أنه كان يوما جيدا لكرة القدم بالأمس لكي أكون صادقا".

وأضاف" قواعد اللعب المالي النظيف فكرة جيدة وتهدف لحماية الأندية والمسابقات لكي لا يحدث بذخ في الإنفاق وللتأكد من أن الأموال تأتي من مصادر صحيحة".

وتابع كلوب "لا يعنيني أن أحكم على ذلك ولن أفعل لكن اعتقد أننا يجب أن نتمسك بالقواعد وأتمنى أن تستمر لأنها تضع حدودا لا يمكن اجتيازها وهذا جيد لمصلحة كرة القدم".

وواصل" ستكون المنافسة صعبة حقا واعتقد أن هذا سيقود تلقائيا إلى بطولة للصفوة تضم عشرة فرق على سبيل المثال وتعتمد على من يملك الأندية وليس على أسماء الأندية لذا من المنطقي الاحتفاظ بهذه القواعد".

لكن المدرب الألماني يعتقد أن تأهل سيتي لرابطة الأبطال في الموسم المقبل سيفيد ليفربول على الأقل عندما يسعى للاحتفاظ بلقب البطولة الإنجليزية الممتازة. وأوضح" لن يلعبوا أقل منا بعشر أو 12 مباراة".

ولم يتأخر رد مدرب مانشيستر سيتي بيب غوارديولا على تصريحات المعارضين لرفع العقوبة عن فريقه، حيث طالب بالاعتذار لناديه، متهما منتقدي الحكم القضائي بالغيرة.

وقال المدرب الإسباني اليوم الثلاثاء:" لقد كان يوما عظيما لكرة القدم، ولم يكن يوما سيئا لأنه أظهر أننا نلعب وفقا لنفس القواعد مثل كل أندية النخبة".

وقال غوارديولا:" أنا سعيد بالقرار بدرجة لا يمكن تصديقها، فهو يظهر أن كل ما قاله الناس عن سيتي، ليس حقيقيا، وينبغي الاعتذار لنا".

كانت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) قضت أمس الاثنين برفع العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على نادي مانشستر سيتي، بالحرمان من المشاركة في المنافسات الأوروبية لمدة عامين.