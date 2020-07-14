أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات إلى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بغرض تحضير لقاء يعقد يومي 16 و17 أوت المقبل حول الـمخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان: "أصدر رئيس الجمهورية تعليمات إلى الوزير الأول بغرض تحضير لقاء حول الـمخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي، على أن يعقد يومي الأحد والاثنين 16 و17 أوت 2020".

وسيضم هذا اللقاء --يوضح نفس المصدر-- "أعضاء الحكومة الـمكلفين بالتنمية والإنعاش الاقتصادي والـمتعاملين الاقتصاديين والبنوك والمؤسسات المالية وكذا الشركاء الاجتماعيين، من خلال الـمنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل".

وأضاف البيان أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في "ضبط الـمخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني جديد مدعوم بتنويع مصادر النمو واقتصاد المعرفة والانتقال الطاقوي والتسيير العقلاني للثروات الوطنية".