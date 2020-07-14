تقدم المركز الاستشفائى الجامعي لعنابة اليوم الثلاثاء بشكوى ضد شخص اعتدى على طبيب مقيم بمصلحة الإنعاش الخاصة بمرضى كوفيد 19 بمستشفى ابن سينا التابع لذات المركز الاستشفائي، حسب ما علم من خلية الاتصال بهذا الهيكل الصحي.

وأوضح ذات المصدر بأن الضحية (الطبيب المقيم) كان يحاول منع الشخص المعتدي وهو من أفراد عائلة سيدة توفيت بمصلحة الإنعاش الخاصة بمرضى كوفيد- 19 بمستشفى ابن سينا من الدخول إلى المصلحة دون ارتداء وسائل الوقاية ليتعرض حينها للاعتداء بالضرب.

وقد تم توقيف الشخص المعتدي من قبل عناصر الأمن بالمستشفى مع إخضاع الطبيب المعتدى عليه للخبرة الطبية حيث تم منحه شهادة عجز عن العمل لمدة أربعة أيام، حسب ذات المصدر.