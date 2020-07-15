أصدرت محكمة سيدي امحمد أحكامها في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت ومن معه، وتوبع هؤلاء في قضيتي تركيب السيارات والنقل الجامعي.

الأحكام الكاملة:

بوشوارب عبد السلام الوزير السابق للصناعة في حالة فرار إدانة بعقوبة 20 سنة حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.

سلال عبد المالك الوزيرالأول السابق إدانة بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و500 ألف غرامة وبراءة من جنحة الرشوة وتعارض المصالح.

أويحيى أحمد الوزير الأول السابق إدانة بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و500 ألف غرامة نافذة وبراءة من جنحة الرشوة وتعارض المصالح.

يوسف يوسفي وزير الصناعة سابقا إدانة بجنحة إساءة استغلال الوظيفة وبراءة من جنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع وعقابه بعامين حبس نافذ و200 الف غرامة نافذة.

عمار غول وزير النقل سابقا إدانة بجنحة إساءة استغلال الوظيفة وعقابه 3 سنوات حبس نافذ و500 الف غرامة نافذة وبراءة من جنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع.

زعلان عبد الغني والي وهران السابق ووزير النقل السابق براءة من جميع التهم.

طحكوت محي الدين :رجل اعمال إدانة بكل التهم وعقابه ب 16 سنة حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة.

طحكوت بلال نجل محي الدين : إدانة بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة

طحكوت رشيد :رجل اعمال إدانة بعقوبة 7 سنوات و8 ملايين غرامة نافذة.

طحكوت حميد : رجل اعمال إدانة بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة

طحكوت ناصر : رجل اعمال إدانة بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و 8 ملايين غرامة نافذة.

بن ميلود عبد القادر :مدير عام سابق لمؤسسة النقل الحضري إدانة بعقوبة عامين حبس نافذ و200 الف غرامة نافذة

محفوظ فتيحة: رئيسة مصلحة النقل الجامعية . براءة .

حموتان عبد العزيز : مدير الخدمات الجامعية غرب سابقا براءة .

بن حسين فوزي والي سكيكدة السابق إدانة إساءة استغلال الوظيفة عامين حبس نافذة .

شاطر يوسف : مدير الاقامة الجامعية ولاد فايت 01 براءة .

قزين حبرش : عون بمصلحة الاطعام الجامعية غرب براءة .

جدي محمد الصالح: مدير الخدمات الجامعية تيبازة إدانة بجرم إساءة استغلال الوظيفة وعقابه بعامين حبس منها عام موقوفة النفاذ .

زحالي راضية : رئيسة مصلحة النقل بمديرية الخدمات الجامعية تيبازة براءة .

حسيني فاطمة الزهراء مديرة الاقامة الجامعية بني مسوس: براءة .

شويط هشام : رئيس قسم الخدمات الجامعية تيبازة براءة .

زايدي باية : مديرة الاقامة الجامعية تيبازة براءة .

رماش خير الدين : مدير الخدمات الجامعية شرق إدانة بتهمة إساءة استغلال الوظيفة وبراءة من تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وعقابه عامين حبس منها عام موقوفة التنفيذ.

بوحملة سامية : مديرة الاقامة الجامعية باب الزوار براءة .

عبادة نهاد: مدير الاقامة الجامعية العالية براءة .

مشوار عبد الغني : مدير الاقامة الجامعية باب الزوار 03 براءة .

سبار محمد : رئيس سابق قسم المالية للخدمات الحامعية شرق براءة .

قولاش جيلالي : مدير سابق للاقامة الجامعية باب الزوار 03 براءة .

مناد احمد : مدير الاقامة الجامعية باب الزوار 01 براءة .

بوكليحة فاروق : مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية إدانة عام حبس موقوفة التنفيذ.

بركات محجوب : رئيس مصلحة النقل للخدمات الجامعية براءة .

بودرع عبد الحق : مدير الديوان الوطني لللخدمات الجامعية سابقا إدانة عامين حبس نافذ و 100 ألف غرامة نافذة .

عثمان محمد رضا: عون مكتب الخدمات الجامعية الجزائر غرب براءة .

العربي بوعمران فاطمة الزهراء : رئيسة مصلحة العقود التجارية بمؤسسة عمومية براءة.

شنيني ناصر: اطار بمديرية املاك الدولة إدانة عامين حبس نافذ .

اوعلاق صالح: مفتش جهوي لاملاك الدولة بليدة إدانة عامين حبس نافذ و200 الف غرامة نافذة .

برزان مبارك : موظف بمفتشية الجهوية لاملاك الدولة إدانة عام حبس موقوفة التنفيذ .

كرنو عبد الكريم : مدير ... الولائي إدانة عامين حبس منها عام موقوفة التنفيذ.

بن تيفور لطفي شوقي : مدير الصفقات لدى شركة طحكوت براءة .

محارب امحمد : الامين العام السابق لوزارة النقل إدانة عامين حبس نافذ و200 الف غرامة نافذة .

لمبرابط العيدي : مدير العام للمؤسسة المنائية سكيكدة سابقا براءة .

تيرة امين : رئيس لجنة التقرير التقني بالمديرية العامة للتطوير الصناعي و التكنولوجي و المكلف بالتلخيص و الدراسات إدانة عامين حبس منها عام موقوفة النفاذ.

علوان محمد : رئيس لجنة التقرير التقني بالمديرية العامة للتطوير الصناعي و التكنولوجيا إدانة عامين منها عام موقوفة النفاذ .

عبد الكريم مصطفى : مدير عام سابق للتطوير و الصناعة و التكنولوجيا بوزارة الصناعة ادانة عامين حبس منها عام موقوفة النفاذ.

منصوري عبد الكريم : مدير الوكالة الوطنية لدعم و الاستثمار العام إدانة عامين حبس نافذ .

إدانة الشركات المتابعة كشخص معنوي بعقوبة 32 مليون دينار لكل واحدة منهم والمنع من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.