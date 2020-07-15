فند وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، وجود أزمة سيولة على مستوى مراكز البريد، المنتشرة على مستوى مختلف ولايات الوطن.

وأضاف الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء، أنّ هناك مشكل تعطيل في السيولة على مستوى البريد بسبب الظروف الراهنة، مؤكدا أنّ هناك أكثر من 3 ملايين متقاعد ومن غير المعقول أن يتقاضوا أجورهم في يوم واحد.

وكشف المتحدث، أنه تم سحب 374 مليار من بريد الجزائر مؤخرا، مضيفا أنّه تم تسجيل أكثر من 84 ألف عملية سحب مالية خلال السداسي الأول من السنة الجارية.