دعت المؤسسة الوطنیة للترقیة العقارية، الیوم الأربعاء، المكتتبین الموجھین إلى 8 مواقع سكنية التقرب من مصالحها التجارية قصد تسوية وضعيتهم المالية بتسديد الشطر الأخير من سعر المسكن.

وأوضح بیان المؤسسة المنشور عبر صفحتھا الرسمیة في "فیسبوك"، أن المواقع المعنیة ھي كل من موقع 114 مسكن ترقوي عمومي، علي عمران 6، بمديرية المشاريع بالرويبة الجزائر العاصمة، موقع 80 مسكن ترقوي عمومي بالأربعاء ولاية البلیدة وموقع 260 مسكن ترقوي عمومي ببلاطو السويدانیة بمديرية المشاريع بأولاد فايت الجزائر العاصمة.

كما وجھت الدعوة ذاتھا إلى مكتتبي موقع 218 مسكن ترقوي عمومي بولاية تیارت، موقع 82 مسكن ترقوي عمومي بالقصر ولاية بجاية، موقع 36 مسكن ترقوي عمومي بولاية تیسمسیلت بمديرية المشاريع ولاية تیارت، 300 مسكن ترقوي عمومي بولاية مستغانم الموجھین إلى عمارات: من 1 إلى 9 بالإضافة إلى موقع الشعیبة 1 والشیبعة 2 بولاية عنابة