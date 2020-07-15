يجري حاليا على مستوى العاصمة، توزيع ما لا يقل عن 7923 شقة بصيغة "عدل" وهذا بستة مواقع.

كشف مصدر مأذون من وكالة "عدل" أن العملية التي انطلقت بداية الشهر الجاري، تجري بالتدريج بالنظر إلى الوضع الصحي الحالي الذي يحتم أخذ احتياطات لتفادي انتقال فيروس كورونا.

وحسب نفس المصدر فانه سيتم توزيع 2414 وحدة سكنية على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله، 166 شقة بالمدينة الجديدة بوينان، 3 آلاف شقة بموقع خميس الخشنة، 310 وحدة بأولاد فايت، 1033 شقة بالشعيبة وألف ببابا حسن. وأشار نفس المصدر، أن الوكالة قررت منذ فترة تسليم مواقع وشقق تتوفر على كل الضروريات من ربط بشبكات الماء والغاز والكهرباء.