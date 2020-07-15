تمت اليوم الاربعاء، بمحكمة فرجيوة محاكمة المعتدين على مصلحة كوفيد_19 بمستشفى محمد مداحي بفرجيوة، حيث تمت ادانة شخصين بعام حبس نافذ مع الإيداع و شخصين بـ 06 اشهر نافذ وتعويض المستشفى بـ 10 ملايين سنتيم، وقد توبع المتهمون بتهم اهانة موظف أثناء تأدية المهام و التحطيم العمدي لملك الغير وتعريض صحة الغير للخطر.

و كانت مجموعة من الأشخاص الأسبوع الماضي قد اقتحموا مصلحة كوفيد 19بالطابق الخامس بمستشفى بفرجيوة ، بالقوة و قاموا بتكسير و تخريب الأبواب و النوافذ، و أخرجوا جثمان قريب لهم متوفي بالقوة، قبل أن تتدخل مصالح الأمن بالباب الرئيسي و تقوم بتوقيفهم.