قالت سعيدة بن حبيلس، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، على هامش عملية توزيع عتاد طبي على أربع مستشفيات بولاية تيزي وزو، اليوم الأربعاء، بالقاعة الشرفية لولاية تيزي وزو، أن " الهلال الأحمر الجزائري ليس جمعية خيرية كما أنه لا يعتبر من المجتمع المدني".

وأضافت "عمل الهلال مكمل لعمل الدولة و ليس عبئا عليها".

ولدى حديثها عن نشاط الهلال الأحمر الجزائري خلال زمن كورونا صرحت سعيدة بن حبيلس " لقد سبقنا الأحداث من خلال أخذنا الاحتياطات اللازمة حيث اتصلنا بالاتحادية الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر طلبنا منها تكوين مكوننين لمواجهة وباء كورونا وهذا ما تم حيث استفدنا بتكوين مكوننين اثنين الذين قام بتكوين 30 مكونا، كما قمنا بتقديم المساعدة لفائدة 200 ألف عائلة جزائرية".

من جهة أخرى، تمثل الدعم المقدم من قبل رئيسة الهلال الحمر الجزائري للمؤسسات الإستشفائية بالولاية، بكل من تيڨزرت، بوغني، عزازقة و ذراع الميزان في عتاد طبي بقيمة 650 مليون سنتيم منها جهاز تنفس لفائدة مستشفى "كريم بلقاسم " بذراع الميزان و 1000 كمامة إلى جانب تقديم 200 قفة مساعدة لعائلات المعوزة.