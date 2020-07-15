قرر والي ولاية ڨالمة، كمال عبلة، اليوم الأربعاء، غلق الأسواق الأسبوعية للمواشي المتواجدة عبر إقليم الولاية إلى إشعار ٱخر.

وأوضح الوالي في القرار الولائي المنشور على الصفحة الرسمية لولاية قالمة في "فايسبوك" أن هذا القرار يأتي في إطار الوقاية والحد من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، ويستثنى من هذا القرار المواشي الموجهة للمذابح قصد الاستهلاك".

وأشار قرار الوالي أن المصالح الأمنية تتكفل بالتنسيق مع البلديات ومديرية المصالح الفلاحية والمفتشية البيطرية بالسهر على التنفيذ الصارم لأحكام هذا القرار.

ويتعرض كل مخالف لأحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.