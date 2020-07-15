أفادت مصالح بلدية العلمة بولاية سطيف، أن محسنا تبرع بمبلغ مليار و250 مليون سنتيم لاقتناء صهريج الأكسيجين لمستشفى صروب الخثير بالمدينة.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية للبلدية "محسن يقوم بتسديد فاتورة 1٫250 مليار لإقتناء صهريج الأكسيجين ، الحمد والشكر لله بعد التنسيق مع إدارة مستشفى صروب الخثير تم اليوم تسديد مبلغ خزان الأكسجين الذي تحدثنا عنه سابقا حيث قام محسن واحد بتسديد المبلغ كاملا جزاه الله كل خير كما لا يسعنا إلا أن نشكر المحسنين الذين تعهدوا بتسديدها أول أمس فهم مشكورون ولهم الأجر ان شاء الله لأن الأعمال بالنيات بارك فيكم وجزاكم الله خيرا، الأشغال جارية على قدم و ساق ليكون التركيب و التوصيلات جاهزة قبل صباح الغد".