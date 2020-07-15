بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 20770 حالة، منها 554 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء.

وسجلت ولاية باتنة أعلى حصيلة يومية بـ59 حالة، تليها ولايتي وهران وسطيف بـ58 حالة لكل منها.

إجماليا، أصبحت الجزائر العاصمة ثاني ولاية تتخطى حاجز الألفي حالة بعد بلغت اليوم 2012 إصابة، لتأتي ثانية بعد البليدة التي تبقى في الصدارة بـ2024 إصابة.

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 2024 (+17)

الجزائر: 2012 (+31)

سطيف: 1913 (+58)

وهران: 1422 (+58)

قسنطينة 804 (+17)

باتنة: 740 (+59)

ورقلة: 686 (+3)

تيبازة: 649 (+5)

بسكرة: 552 (+3)

بجاية: 506 (+15)

تلمسان: 484 (+10)

الوادي: 460 (+7)

عين الدفلى: 442 (+1)

الجلفة: 424 (+7)

تيارت: 410 (+15)

تيزي وزو: 400 (+31)

خنشلة: 371 (+12)

المدية: 370 (+4)

بومرداس: 363 (+33)

المسيلة: 361 (+23)

الأغواط: 358 (+4)

عنابة: 341 (+0)

البويرة: 327 (+12)

أم البواقي: 325 (+4)

تبسة: 320 (+0)

برج بوعريريج: 289 (+4)

غرداية: 285 (+23)

أدرار: 252 (+17)

معـسكر: 248 (+5)

سكيكدة: 242 (+3)

بشار: 204 (+5)

تيسمسيلت: 203 (+0)

مستغانم: 194 (+10)

ميلة: 193 (+6)

قالمة: 187 (+11)

سيدي بلعباس: 182 (+4)

عين تموشنت: 174 (+8)

سوق أهراس: 163 (+2)

جيجل: 154 (+3)

البيض: 120 (+3)

غليزان: 113 (+3)

نعامة: 112 (+4)

الشلف: 104 (+0)

تمنراست: 84 (+0)

الطارف: 78 (+3)

سعيدة: 49 (+0)

إليزي: 48 (+11)

تندوف: 28 (+0)