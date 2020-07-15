سمح تدخل أحد المحسنين من أبناء ولاية بسكرة من إنهاء مشكلة الأكسيجين التي طالما طرحت بحدة في مستشفى الدكتور سعدان منذ ظهور وباء كورونا، حيث قام هذا المحسن المشهود له بالعمل الخيري باقتناء صهريج بسعة 5500 لتر بغلاف مالي فاق 1.2 مليار سنتيم وكلف شركة خاصة من بجاية بعملية التركيب ليدخل حيز الخدمة يوم أول أمس.

وباستغلال الصهريج الجديد يكون المستشفى المذكور قد بات يتوفر على صهريجين بنفس السعة، حيث عرف الصهريج القديم عملية إصلاح من محسن آخر بقيمة فاقت 50 مليون سنتيم بعد أن كلف هو الآخر شركتين خاصتين من تيزي وزو وقسنطينة بإصلاح الأعطاب المتكررة التي كادت تحدث كوارث في الأرواح، ناهيك على أن حدوثها المستمر في وقت سابق أجج موجات الغضب في أوساط المواطنين وعائلات مرضى كورونا الذين استغربوا حدوث هكذا ممارسات.

وأفادت مصادرنا من داخل المستشفى الذي يعرف تشبعا بالمصابين أن مشكلة الأكسيجين طويت نهائيا وأصبحت من الماضي.