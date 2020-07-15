اجتمعت الحكومة اليوم الأربعاء بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تحت رئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، حيث تمت المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة عليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي ببجاية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الـمدرسة العليا، الخاضعة لأحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 16ـ 176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437هجري الموافق لـ14 جوان سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، "تأتي لتضاف وتثري شبكة الـمدارس الوطنية للتعليم العالي التي تشكل، من حيث مواقع إقامتها، مراكز جذب وتطوير تكنولوجي واقتصادي مع الطموح إلى إبراز أقطاب امتياز جهوية لتكوين ثروة بشرية عالية التكوين".

وأضاف البيان أنه "فضلا عن ذلك، فإن التكوين في هذا الـمجال تتولى ضمانه كل من الـمدرسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي للجزائر العاصمة، والـمدرسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي لسيدي بلعباس، غير أنه لوحظ اختلال في عرض التكوين مقارنة بالاحتياجات الوطنية في تخصصات الإعلام الآلي والرقمنة والإنترنت".

وأضاف نفس المصدر أن هذه الـمدرسة المقامة على مستوى القطب الجامعي لأميزور بولاية بجاية، "تتوفر على كل الـمنشآت اللازمة وكذا على الوسائل المادية والبيداغوجية"، وأنها "قد أصبحت عملياتية لاستقبال الطلبة بمناسبة الدخول الجامعي القادم".