سيطرح المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، ثلاث فرضيات في حال اتخاذ أعضاء الجمعية العامة الإستثنائية قرار توقيف بطولة الموسم الحالي، تتمثل في موسم أبيض أو تحديد البطل بدون نزول أو تحديد البطل بالصعود والنزول، وفق تصريحات نائب رئيس الاتحادية، عمار بهلول، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع المكتب الفيدرالي الموسع مع رؤساء الرابطات الجهوية.

وقرر المكتب الفيديرالي لـ "الفاف" اليوم الأربعاء استدعاء جمعية عامة استثنائية "للفصل" في مستقبل المنافسات المُعلقة منذ شهر مارس بسبب جائحة كورونا فيروس المستجد.

وصرح بهلول خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع بالجزائر "الجمعية العامة هي الهيكل القانوني السيّد لاتخاذ القرارات الكبرى، حيث قررنا التوجه إليها لطرح اقتراحين: استئناف بطولة موسم 2019-2020 أو توقيف البطولة. ففي حال اتخذ الجمعية العامة قرار التوقيف، سيتم طرح ثلاث فرضيات".

وأضاف: "تتمثل الفرضيات في قرار الموسم الأبيض أي دون تحديد بطل الموسم ولا الأندية الصاعدة أو النازلة، تحديد البطل بدون تعيين الأندية النازلة، تحديد البطل مع تعيين الأندية الصاعدة والنازلة، وذلك باحتساب الجولة الـ 22 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى التي شهدت توقيف المنافسة في شهر مارس الفارط".

وتابع عمار بهلول من الناحية القانونية: "خيار تحديد البطل بلا نزول، يحتم علينا من الناحية القانونية اللجوء إلى الجمعية العامة، لأن نظام المنافسة سيتغير بتواجد 20 فريقا".