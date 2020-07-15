أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن دول أوبيك + توجد “على المسار الصحيح” لدعم إن أسعار النفط حتى لو استمرت الشكوك المرتبطة بموجة جديدة من وباء “كوفيد 19” العالمي.



و أوضح السيد عطار في مداخلته خلال ندوة صحفية عبر تقنية التحاضر عن بعد على هامش أشغال الاجتماع العشرين للجنة الوزارية المختلطة لمنظمة “أوبيك” وخارج “أوبيك”، أن البلدان الأعضاء في منظمة أوبيك + “تسير على الطريق الصحيح ، حتى و أن لا زالت هناك شكوك مرتبطة بموجة ثانية محتملة من الوباء العالمي”.



كما أكد قائلا “نحن متفائلون في الجزائر، ونحترم اتفاق التطابق بنسبة 103 وسنستمر في إظهار التضامن مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبيك+”.



ورحب الوزير في ذات السياق بنسبة تطابق الإنتاج” لدول “أوبك +” التي بلغت 107 بالمئة، مؤكدا أن هذه النسبة سمحت للأسواق بالاستقرار فوق سعر 40 دولارا للبرميل، مضيفا أن “هذه أنباء سارة”.



كما أشار إلى أن نسبة التطابق هذه ستتحسن بالتأكيد خلال الثلاثي الثالث خاصة بفضل الدول الأعضاء التي لم تتمكن من الوصول إلى معدل التطابق هذا خلال شهر يونيو”.



للتذكير فإن أشغال الاجتماع العشرين للجنة المتابعة الوزارية المختلطة بين منظمة أوبيك وغير أوبيك، قد كرست لدراسة وضعية سوق النفط الدولية وآفاق تطورها على المدى القصير والمتوسط.