تنظم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته دورتين من المشاورات التقنية الدولية، اليوم الخميس والثلاثاء المقبل، في إطار إعداد المشروع الأولي للإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.

وسيتم إجراء هاتين الدورتين المنظمتين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

وأشار البيان، إلى أن هذه اللقاءات تأتي كمرحلة ثانية من سلسلة المشاورات التي كانت قد باشرتها الهيئة في السداسي الثاني من سنة 2019، والتي كانت قد أشركت فيها مختلف الفاعلين على الساحة الوطنية للمساهمة في إعداد المشروع التمهيدي للإستراتيجية، على غرار الدوائر الوزارية والمؤسسات الاستشارية والرقابية والنقابات العمالية والمهنية وكذلك الأسرة الجامعية والمجتمع المدني.

وستجري أشغال هذه المشاورات على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال بنادي الصنوبر(الجزائر العاصمة).