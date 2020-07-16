سيتسلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار ملف شبكتين إجراميتين منظمتين يشتبه أصحابها في ممارسة نشاط التهريب الدولي للمخدرات، وهذا بعد أن ضبط بحوزتهما كمية من المخدرات ( كيف معالج) قدر وزنها الإجمالي: قنطار و 55 كلغ و800 غراما، مع حجز سيارتين سياحيتين، شاحنة مقطورة، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية مقدر بـ14.000 دج.

وحسب ما توفر لـ"الخبر" من معلومات فإن أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببشار، استطاعوا خلال عمليتين نوعيتين، من تفكيك شبكتين إجراميتين منظمتين، تنشطان في التهريب الدولي للمخدرات، انطلاقا من الحدود الغربية للوطن ومحاولة تمريرها نحو الشمال، حيث مكنّت التحريات الدقيقة التي تمت بالتنسيق مع النيابة المختصة، والمصالح المختصة بالقطاع العملياتي العسكري للناحية العسكرية الثالثة، من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم، حجز الكمية المعتبرة من هذه المخدرات.