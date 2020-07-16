يرتقب أن يترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، يوم السبت المقبل، بفندق الأوراسي، اجتماعا سيخصص لإنشاء لجنة حماية ستكلف بتقييم الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

وجاء في دعوة رسمية وجهها الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن هذا الاجتماع الذي سيحظره مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين يأتي طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 12 جويلية السابق.