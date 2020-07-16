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تمديد الحجر ومنع التنقل من وإلى 29 ولاية

تمديد الحجر ومنع التنقل من وإلى 29 ولاية

أخبار الوطن
16 يوليو 2020 () - إسلام.ب
صورة: وكالة شينخوا
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أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الخميس، عن تمديد الحجر المنزلي الجزئي المطبق على 29 ولاية من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا لمدة 10 أيام إضافية.

الولايات المعنية هي :أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، الجزائر، الجلفة، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، الـمدية، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، وغليزان.

كما كشف بيان الوزارة الأولى عن تمديد منع حركة المرور من وإلى الولايات المذكورة أعلاه، إضافة إلى تمديد تعليق نشاط النقل الحضري خلال العطلة الأسبوعية لمدة 10 أيام كذلك.

ويدخل إجراء تمديد الحجز الجزئي المنزلي حيز التنفيذ ابتداء من يوم السبت 18 جويلية الجاري.

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كورونا

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