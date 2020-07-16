أصدرت وزارة العدل مذكرة تقضي باستئناف زيارة المحبوسين في 19 ولاية رفع عنها الحجر كليا، حسب بيان للوزارة نشر على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" اليوم الخميس.

وجاء في البيان "وجهت وزارة العدل إلى الجهات القضائية مذكرة تقرر بموجبها رفْع تعليق الزيارات العائلية للمحبوسين في الولايات التسعة عشرة (19) التي عرفت رفعا شاملا للحجر الصحي".

وأضاف نفس البيان "يسري رفع التعليق ابتداء من 15 جويلية 2020، ويخضع استئناف الزيارات لمجموعة من الضوابط".

وحسب الوزارة فإنه يرخص بحق الزيارة لشخص واحد مع منع دخول قاعة الانتظار والمحادثة للأطفال دون سن 16 سنة، كما تجرى الزيارات المقربة بفاصل زجاجي وجوبا ويمنع إدخال القفف.

ومن الضوابط الأخرى مواصلة العمل باستلام المبلغ الموجه للمحبوس المودع من عائلته، مواصلة استعمال قاعة المحادثة بالفاصل عند زيارة المحامين للمحبوسين وفي حالة نقص المرافق يتعين احترام التباعد الاجتماعي المقدر بمتر واحد على الأقل مع وجوب وضع القناع الواقي (الكمامة).