قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، على إرهابيين اثنين بولاية المدية، حسب بيان لوزارة الدفاع.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود الحثيثة لقواتنا المسلحة الهادفة لاجتثاث بقايا الشراذم الإرهابية من بلادنا، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم 16 جويلية 2020، على إرهابيين (02) اثنين إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة الشاون، بلدية دراڨ، ولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى".

وأضاف البيان أن العملية التي لا تزال متواصلة أفضت إلى استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف.