أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي عيسى بإيداع شخصين رهن الحبس المؤقت ووضع شخص آخر تحت الرقابة القضائية على خلفية قضية فيديو مستشفى سيدي عيسى الذي يظهر جثة شخص متوفي بمصلحة كوفيد-19 والذي انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأودع الشخصان الحبس ووضع آخر تحت الرقابة القضائية بتهم "اقتحام المؤسسة العمومية الاستشفائية كويسي بلعيش ببلدية سيدي عيسى بالمسيلة ونشر معلومات مغلوطة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إهانة هيئة نظامية" والمساس بحرمة الموتى" حسب ما علم اليوم الخميس من الأمن الولائي.

وأضاف بأن وقائع القضية تعود إلى تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر جثة شخص متوفى من داخل مصلحة مرضى كوفيد-19 بمستشفى سيدي عيسى مضيفا أنه بالتنسيق مع النيابة المحلية تم فتح تحقيق في القضية والتوصل إلى مصور الفيديو وناشره حيث ضبطت بهاتفه بعد توقيفه أربعة تسجيلات فيديو مصورة من داخل ذات المصلحة.

وبعد تحقيق معمق تم التوصل إلى هوية شركائه الثلاثة وتوقيف اثنين منهم فيما لا يزال الثالث في حالة فرار، حسب ذات المصدر.

واستنادا لذات المصدر فقد بينت التحقيقات أن أحد المشتبه بهم قام بالدخول إلى المصلحة عبر السياج الحديدي الخارجي مضيفا بأن محتوى الفيديو يحمل "معلومات مغرضة من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العمومي وأصحابه قاموا بتعريض حياة الغير والسلامة الجسدية للخطر خلال فترة الحجر الصحي مع إهانتهم لهيئة نظامية والتهديد بالاعتداء وكذا المساس بحرمة الموتى وتدنيس جثة".

ولدى عرضهم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة سيدي عيسى، أمر قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة بإيداع اثنين منهم رهن الحبس المؤقت ووضع الثالث تحت الرقابة القضائية، حسب ما خلص إليه ذات المصدر.