توفي، اليوم الخميس، رئيس بلدية سي عبد الغني، التابعة لدائرة السوڨر في ولاية تيارت عبد القادر مهيزل، متأثرا بفيروس كورونا.

وحسب المعلومات الأولية المستقاة من مصادر مقربة، فإن الفقيد البالغ من العمر 56 سنة، الذي عرف بتواضعه الكبير وحسن تعامله مع المواطنين، كان يعاني من مرض مزمن وقد أصيب بوعكة صحية التزم خلالها الحجر الصحي المنزلي، قبل أن يدخل مستشفى السوڨر الذي مكث فيها لأيام ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

ووري جثمان الفقيد الثرى في حدود العاشرة صباحا بمقبرة بلدية سي عبد الغني وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها، حسبما علم من مصدر محلي.

وكان الفقيد رئيسا لبلدية سي عبد الغني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي لعهدتين متتاليتين، ونائبا لرئيس البلدية للعهدة التي قبلهما وعضو في البلدية في عهدة أولى له.