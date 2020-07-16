وقع الدولي الجزائري رشيد غزال على أول أهدافه في هذا الموسم، بألوان نادي فيورونتينا، بعد فوز أمس الأربعاء على مضيفه ليتشي (3-1) ضمن الجولة 33 من البطولة الايطالية لكرة القدم.

وسجل لاعب الخضر الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة (38) عن طريق مخالفة مباشرة، بعدما سبقه لشباك المنافس زميله كييزا (د 6)، فيما أحرز الهدف الثالث اللاعب كوتروني (د 40)، بينما قلص الفارق للفريق المحلي اللاعب سكاخوف قبل دقيقتين عن نهاية الوقت الرسمي للمباراة.

وشارك رشيد غزال، شقيق الدولي الجزائري السابق عبد القادر، شارك طيلة الـ90 دقيقة من هذه المواجهة.

وبعد مشاركته في 17 مباراة، سجل اللاعب الجزائري، المعار من ليستر سيتي الانجليزي، هدفه الأول في الموسم، كما كان وراء ضربة الجزاء التي تحصل عليها فريقه وضيعها زميله بولغار في الدقيقة العاشرة.

وبهذا الفوز، تحافظ "الفيولا" على مركزها الـ13 في "الكالتشيو" الايطالي برصيد 39 نقطة، أما ليتشي فيتواجد ضمن المنطقة المهددة بالسقوط، باحتلاله الصف الـ18 بمجموع 29 نقطة.