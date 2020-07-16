استقبل وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر، اليوم الخميس، رجل الأعمال والرئيس المدير العام لمجمع سفيتال ايسعد ربراب، حسب ما أفاد بيان لذات الوزارة.

وأوضح نفس المصدر أن "اللقاء المطول جرى بمقر الوزارة وتناول سبل إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال خطة الحكومة الرامية لتشجيع المؤسسات الاقتصادية وتلبية حاجيات السوق الوطنية بتشجيع الصادرات وتقليص حجم الواردات في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد".

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى "وضعية أرباب العمل في الجزائر وبحث آليات إسهامهم في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي".