أفاد بيان محكمة الأخضرية بولاية البويرة، اليوم، أنه تم إدانة شخص بعقوبة عام حبس نافذ و100 ألف دينار غرامة، على خلفية انتحاله صفة عون أمن و تقديمه لمعلومات مغلوطة عن فيروس كوفيد 19 بمستشفى الأخضرية.

وحسب بيان بيان المحكمة الصادر اليوم، فإن المدعو "ق.ن.د" البالغ من العمر 31 سنة انتحل صفة عون امن ونشر معلومات مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد فتح تحقيق واستكمال الإجراءات الأولية تم إحالة ملفه على مكتب وكيل الجمهورية أين وجه له تهم النشر عمدا عن طريق وسيلة الكترونية لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام والأمن العموميين، وانتحال صفة منظمة قانونا.

وتمت متابعته وفقا لإجراءات المثول الفوري.