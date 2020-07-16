أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية ثلاثة شبان الحبس المؤقت، بتهمة الاساءة الى هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها.

و جاء في بيان صادر عن محكمة المدية "أنه خلال دورية لعناصر الأمن الوطني في إطار محاربة الجريمة وتوفير السكينة والأمن عبر الاحياء السكنية بمدينة المدية وحفاظا على الوضعية الصحية للسكان لما تعيشه البلاد بسبب تفشي وباء كورونا، تعرض ليلة أمس عناصر الأمن إلى الشتم والسب والرشق بالحجارة من طرف بعض شباب حي بن خروبي الذين خالفوا إجراءات الحجر تم طلب تعزيزات امنية ومحاصرة الحي و توقيف ثلاثة متهمين".