أسدى الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمات إلى كل من وزراء الشؤون الخارجية والنقل و السياحة من أجل تعبئة الأسطول الجوي والبحري في الأيام القادمة، بالإضافة إلى الـمؤسسات الفندقية التي سيتم استخدامها في هذا الإطار لفترة الحجر الصحي الوقائي لـمدة أربعة عشرة يومًا الـمطبق على الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم.

وستعطي هذه العملية التي سيتم الشروع فيها ابتداء من الأسبوع القادم، حسب بيان الوزارة الأولى، الأسبقية في الـمقام الأول للعائلات العالقة، علاوة على الأشخاص الذين تنقلوا لتلقي العلاج وكذا طلابنا في الخارج.

وسيتم تجنيد الممثليات الدبلوماسية والقنصلية خلال كل أيام الأسبوع لتأطير هذه العملية ومساعدة الـمواطنين الـمعنيين إلى غاية عودتهم إلى البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن، حسب البيان، "مواطنينا الـمُسجّلين في عملية الإجلاء إلى أرض الوطن سيتم إخطارهم والاتصال بهم من خلال مراكزنا الدبلوماسية والقنصلية عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة ".