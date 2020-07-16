خصص اليوم المجلس الشعبي الولائي بالوادي في دورته العادية الأولى للسنة الجارية اعتمادا ماليا قدره 3.9 مليار سنيتم للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا عبر تراب الولاية.

وحسب بيان للمجلس أعقب انتهاء الدورة حصلت "الخبر" على نسخة منه، فقد تم توجيه هذه المساعدة المالية لدعم القطاع الصحي بالتجهيزات والمعدات اللازمة ومواد التعقيم والتطهير والكمامات للتخفيف من معاناة المرضى والطواقم الطبية، وكذلك مساعدة الجمعيات المدنية الناشطة في مجال مكافحة وباء كورونا.

وأوضح بيان المجلس بأنه قدم من ميزانية قسم التسيير تخصيص مبلغ 6 مليون دينار للتكفل بالمواد المعقمة والتطهير والكمامات، و5 مليون دينار لمساعدة الجمعيات المدنية المساهمة في الحد من انتشار جائحة كورونا، و2 مليون دينار لدعم مصاريف النقل الخاصة بترحيل الذين كانوا في الحجر في بداية تفشي وباء كورونا.

كما خصص المجلس من ميزانية قسم التجهيز –حسب بيانه دائما- مبلغ 16 مليون دينار لاقتناء سيارات إسعاف للبلديات المتضررة بوباء كورونا، و10 مليون دينار لاقتناء أجهزة تنفس طبية للمرضى المصابين بفيروس كوفيد19.