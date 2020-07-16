قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس إنه يتوقع تعافيا كبيرا للطلب العالمي على النفط في أوت وأن يتحسن إلى عشرة بالمئة دون مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا.



وقال نوفاك إن الطلب، الذي كان حوالي 100 مليون برميل يوميا قبيل الجائحة، تراجع إلى ما دون مستويات ما قبل الأزمة بنسبة 25 بالمئة في أفريل.



كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا قد اتفقوا في وقت سابق هذا الأسبوع على تقليص تخفيضات معروض النفط غير المسبوقة بدءا من أأوت بالتزامن مع تعاف بطيء للاقتصاد العالمي من الجائحة، لكنهم قالوا إن موجة ثانية من الفيروس قد تعقد جهود إعادة التوازن إلى السوق.