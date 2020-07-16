حث وزير الصحة الألماني منظمة الصحة العالمية على تسريع وتيرة مراجعة الطريقة التي تعاملت بها مع فيروس كورونا، فيما يعطي على ما يبدو مؤشرا على نهج أوروبي أشد صرامة مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة.



وتحمي برلين، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، المنظمة إلى حد كبير حتى الآن من أشد الانتقادات الموجهة لها من واشنطن، التي تريد الانسحاب من منظمة الصحة بحجة قربها أكثر مما ينبغي من الصين.

لكن ألمانيا أصبحت تتخذ فيما يبدو الآن موقفا أكثر حزما.



وقال الوزير ينس شبان للصحفيين إنه ناقش المراجعة الخاصة بطريقة إدارة منظمة الصحة العالمية للأزمة مع مديرها العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس مرتين على مدى 20 يوما ماضية.



وأضاف ”لقد شجعته بوضوح شديد في كلتا المحادثتين على إطلاق هذه اللجنة المستقلة من الخبراء والإسراع في فعل ذلك“.



وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنها تشكل لجنة مستقلة لمراجعة الطريقة التي تعاملت بها مع وباء كوفيد-19 واستجابة الحكومات.