نظمت مديرية الشؤون الدينية لولاية بشار عملية تحسيسية حول وباء كورونا المستجد مع توزيع أقنعة واقية على مستوى سوق المواشي وبعض النقاط الحيوية بالولاية.



المبادرة التي أشرف عليها مجلس سبل الخيرات لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف، شارك فيها عدد معتبر من الأئمة المعروفين بالولاية، أين عرضوا على المواطنين مواعظ بشكل مبسط

بضرورة الإلتزام بتعليمات الوقاية و إجراءات الحجر الصحي، مع التقيد بما يتم تقديمه من إرشادات صحية من مختلف الهيئات الطبية والعلمية.



واعتبر القائمون على هذه المبادرة أنها لقيت استحسان الكثير من المواطنين، سيما و أنها تركزت على مستوى النقاط التي تعرف حضورا شعبيا كبيرا، وهو ما عبر عنه الكثير

من رواد الفضاء الأزرق الذين أشادوا بدور الأئمة في هذه العملية من خلال:"تجولهم في الأماكن التي تشهد إكتظاظا وإزدحاما واسعا، وتوزيعهم للكمامات وإرشادهم وتوجيههم لسكان

ولاية بشار عن أخطار جائحة كورونا كوفيد 19، مخاطرين بأنفسهم و معرضينها للخطر"، كما جاء في معظم تعليقات الفايسبوكيين بالولاية.



