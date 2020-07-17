أعلنت شركة "تويتر" أنها قامت بحجب جميع الحسابات، التي تم فيها تغيير كلمة السر خلال آخر 30 يوم، في إطار مواجهة هجوم إلكتروني واسع.



وجاء في بيان الشركة: "كتدبير وقائي لحماية أمان المستخدمين قمنا بالخطوة التالية: حجب جميع الحسابات التي تم فيها محاولة تغيير كلمة السر خلال آخر 30 يوما".



وأضاف البيان، "إذا تم قفل حسابك، فهذا لا يعني بالضرورة أن لدينا أدلة على اختراق الحساب أو الوصول إليه. حتى الآن، نعتقد أنه تم اختراق مجموعة فرعية صغيرة فقط من هذه الحسابات المقفلة، ولكن لا تزال قيد التحقيق وستُبلغ أولئك الذين تأثروا".



وتابع، "نحن نعمل على مساعدة الأشخاص على استعادة الوصول إلى حساباتهم في أسرع وقت ممكن إذا تم قفلهم بشكل استباقي. قد يستغرق هذا وقتا إضافيا، لأننا نتخذ خطوات إضافية للتأكد من أننا نمنح حق الوصول إلى المالك الشرعي".



كانت منصة "تويتر" أصدرت بيانا بشأن "الاختراق الكبير" الذي تعرضت له المنصة صباح الخميس، وأوضحت وحدة دعم تويتر في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنها غير مدركة حتى الآن، إذا ما كان الهاكرز تمكنوا من الوصول إلى كلمات السر الخاصة بالمستخدمين الذين تم اختراق حساباتهم.



وأشارت إلى أنها لم تعثر على أي دليل على أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى كلمات مرور حسابات المشاهير التي تم استهدافها في وقت سابق.