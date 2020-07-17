تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الهند اليوم الجمعة مليون إصابة فيما تضاعف السلطات المحلية القيود الصحية وتدابير الحجر المنزلي سعيا لاحتواء تفشي الوباء.

وأحصت الهند اليوم الجمعة 1,003,832 إصابة مؤكدة و25602 وفاة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 حسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة.

وتشير الحصيلة الرسمية إلى رصد حوالي 35 ألف إصابة جديدة و700 وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة في ثاني دولة في العالم من حيث التعداد السكاني.