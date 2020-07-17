أغلقت أمس الخميس هضبة لالة ستي وغابة "احفير" بتلمسان أمام الزوار كإجراء وقائي في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا، حسبما أفاد به الوالي أمومن مرموري.

وأوضح الوالي أن هذا القرار الجديد اتخذ عقب اجتماع اللجنة الصحية الولائية الأربعاء التي لاحظت "أن الكثير من زوار الغابتين لا يحترمون التدابير الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا التاجي لاسيما منها ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي".

كما تم أيضا غلق الشارعين التجاريين سيدي حامد والقيسرية الواقعين بقلب مدينة تلمسان بسبب العدد الكبير للمواطنين الوافدين إليهما وكذا الممارسين للتجارة.

وذكر ذات المسؤول بأن هذه التدابير المؤقتة تم اتخاذها للحفاظ على حياة وصحة المواطنين ومنع تفشي كوفيد-19.