مازالت الأشغال في ملعب تيزي وزو الجديد متوقفة منذ أكثر من عام، ما تسبب في تأخر تسليم هذه المنشأة الرياضية التي طال انتظارها.

وعرف المشروع، أمس الخميس، أول زيارة لوزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي منذ استلامه لمهامه على رأس الوزارة.

وطاف الوزير الذي كان مرفوقا بوالي تيزي وزو محمود جامع بمرافق هذا المشروع الهام، وتلقى شروحات عن نسبة تقدم الأشغال التي توقفت في 5 ماي 2019.

وحسب ما ذكر الوزير على صفحته الرسمية في "الفايسبوك" تم اتخاذ جملة من القرارات الرامية إلى إعادة بعث الأشغال على مستوى هذا الملعب.

وكشف خالدي عن فسخ العقد مع مجمع ETRHB التابع لرجل الأعمال علي حداد بعد غلق الحساب العام النهائي، إضافة إلى إعداد دفتر الشروط المتعلق بالأشغال المتبقية قصد إطلاق مناقصة لاختيار متعامل جديد لإتمام الأشغال.

وأضاف الوزير أنه قام بتكليف مدير الشباب والرياضة بولاية تيزي وزو بالسهر، تحت سلطة والي الولاية، على تنفيذ هذه القرارات وإيلاء الأولوية القصوى لتسليم هذا المشروع في أقرب الآجال.

ويأمل عشاق الكرة المستديرة في الجزائر عامة وشبيبة القبائل خاصة في استئناف الأشغال قريبا، والانتهاء من المشروع الذي انطلق قبل حوالي 10 سنوات وعرف عدة توقفات.