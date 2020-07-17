اعتبر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، أن استئناف المنافسة الرياضية سيكون صعبا في ظل الوضعية الصحية التي تعيشها البلاد.

وقال زطشي في تصريحات للإذاعة الجزائرية، اليوم الجمعة، أن المعطيات الصحية لشهر جويلية قضت على أمل استئناف المنافسة، مضيفا أن المشكل ليس في توقيف البطولة ولكن في صيغة توقيفها، وهو الأمر الذي جعل المكتب الفدرالي لـ"الفاف" يلجأ إلى الجمعية العامة –حسبه-.

من جهة أخرى، طلب زطشي من مدير القطب التنافسي لشباب بلوزداد توفيق قريشي التحلي بالهدوء والتعقل، مضيفا أنه يحترم كثيرا الشباب ومحذرا من أشخاص يسعون لزرع الفتنة.

وتابع زطشي "إذا قررت الجمعية العامة منح اللقب لشباب بلوزداد سنكون أول المهنئين".

وتطالب إدارة شباب بلوزداد بمنح فريقها لقب البطولة في حال عدم استئناف المنافسة، حيث يتصدر أبناء العقيبة جدول ترتيب البطولة عند توقفها شهر مارس الفارط، وهو القرار الذي تعارضه بعض الأندية بحجة الفارق الضئيل الذي يفصل المتصدر عن ملاحقيه وفاق سطيف، مولودية الجزائر وشبيبة القبائل قبل 8 جولات على النهاية.

وكان أنصار شباب بلوزداد قد خرجوا أول أمس في مسيرة ليلية احتفالات بذكرى تأسيس النادي رغم الحجر الصحي المطبق على الجزائر العاصمة، حيث تخللت المسيرة شعارات تطالب بأحقية ناديهم في التتويج بالبطولة في حال عدم استئناف المنافسة.